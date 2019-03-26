Ночью на улице Бебеля загорелся Mercedes-Benz

09:20 | 28.03.2019

фото: 56nv.ru

Минувшей ночью на улице Бебеля в Екатеринбурге загорелся автомобиль Mercedes-Benz. Информация о пожаре поступила на пульт диспетчера в 02:51.



Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, в тушении пожара были задействованы две единицы техники, восемь человек личного состава. У автомобиля поврежден моторный отсек.