Новости дня
22:58 | 27.03.2019
Фото: Давид Гаспарян, https://www.instagram.com/goodayarmenia/
Свердловчан с погонами и без зовут в Армению на майские праздники
В 2018 году туристический поток из России в Армению вырос на 18%. Во многом это связано с отсутствием каких-либо барьеров – для отдыха в Армении не требуется даже загранпаспорт, по паспорту РФ туристам можно находиться 90 дней. Кроме этого, отдых в Закавказье относительно бюджетный, здесь любят туристов из России, а рубли можно обменять на местную валюту – армянский драм почти на каждом шагу.
Для жителей Свердловской области созданы все условия для посещения Армении. Дважды в неделю из аэропорта Кольцо в Екатеринбурге по понедельникам и пятницам есть прямой рейс до Еревана, а в почетном консульстве готовы бесплатно помочь с консультацией всем желающим, кто решил выбрать Армению в качестве места отдыха.
«Мы готовы оказать безвозмездную помощь в подборе тура, подсказать, какие места лучше посетить, составить программу, проконсультировать, у нас работает колл-центр. В Армении рады туристам из России, там ждут россиян в любое время», – говорит Почетный консул Армении в Екатеринбурге Нарек Спартакян.
Почетное консульство Армении в Екатеринбурге находится на ул. Белинского, 108 (вход со стороны набережной). Также работает колл-центр 8(800)-222-25-66 (звонок бесплатный), ежедневно с 10:00 до 18:00. Приобрести сам тур можно почти в любом турагенстве.
Добавим, что в этом году майские праздники для россиян станут настоящим мини-отпуском, поэтому определиться с поездкой лучше уже сейчас. Погода в Армении с конца апреля установится весьма комфортной для отдыха, а в майские праздники и вовсе подарит незабываемые ощущения от посещения Еревана, окрестностей, озера Севан, горы Арарат и других достопримечательностей.
Фото: Галия Хуснутдинова
© «Вечерние Ведомости»
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27.03.2019
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