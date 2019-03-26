Свердловчан с погонами и без зовут в Армению на майские праздники

Ассоциация туроператоров России (АТОР) накануне открытия летнего туристического сезона сообщила информацию о странах, в которые разрешен въезд для сотрудников МВД и Росгвардии, военнослужащих и гражданского персонала Минобороны России, сообщает портал РУСАРМИНФО. Среди 13 стран, которые считаются безопасными и куда разрешен въезд сотрудникам Министерства внутренних дел РФ и Росгвардии в 2019 году, названа и Армения.В 2018 году туристический поток из России в Армению вырос на 18%. Во многом это связано с отсутствием каких-либо барьеров – для отдыха в Армении не требуется даже загранпаспорт, по паспорту РФ туристам можно находиться 90 дней. Кроме этого, отдых в Закавказье относительно бюджетный, здесь любят туристов из России, а рубли можно обменять на местную валюту – армянский драм почти на каждом шагу.Для жителей Свердловской области созданы все условия для посещения Армении. Дважды в неделю из аэропорта Кольцо в Екатеринбурге по понедельникам и пятницам есть прямой рейс до Еревана, а в почетном консульстве готовы бесплатно помочь с консультацией всем желающим, кто решил выбрать Армению в качестве места отдыха.«Мы готовы оказать безвозмездную помощь в подборе тура, подсказать, какие места лучше посетить, составить программу, проконсультировать, у нас работает колл-центр. В Армении рады туристам из России, там ждут россиян в любое время», – говорит Почетный консул Армении в Екатеринбурге Нарек Спартакян.Почетное консульство Армении в Екатеринбурге находится на ул. Белинского, 108 (вход со стороны набережной). Также работает колл-центр 8(800)-222-25-66 (звонок бесплатный), ежедневно с 10:00 до 18:00. Приобрести сам тур можно почти в любом турагенстве.Добавим, что в этом году майские праздники для россиян станут настоящим мини-отпуском, поэтому определиться с поездкой лучше уже сейчас. Погода в Армении с конца апреля установится весьма комфортной для отдыха, а в майские праздники и вовсе подарит незабываемые ощущения от посещения Еревана, окрестностей, озера Севан, горы Арарат и других достопримечательностей.