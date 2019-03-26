В Екатеринбурге в ДТП на Кольцовском тракте пострадала 60-летняя женщина

22:22 | 27.03.2019

Фото: Служба спасения "Сова"

В столице Урала произошла авария с тремя автомобилями ВАЗ, в результате пострадала 60-летняя пассажирка одного из автомобилей, об этом рассказали в службе спасения «Сова».



По предварительным данным, автомобиль ВАЗ-21063 двигался от Кольцово в сторону города и не уступил дорогу двум другим машинам при перестроении, что привело к столкновению.



Пострадавшую женщину госпитализировали с черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и переломом шейки бедра в ГБК №36.