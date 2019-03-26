Бюджет Екатеринбурга после ЧМ-2018 пополнится на 10 миллионов рублей

21:07 | 27.03.2019

Фото: pnp.ru

Налоги со сдачи жилья в аренду во время ЧМ пополнят бюджет уральской столицы на 10 млн рублей, об этом сообщила заместитель руководителя УФНС Лидия Исаева.



Исаева также добавила, что от простой сдачи жилья в аренду в бюджет Екатеринбурга поступит порядка 30 млн рублей.



Напомним, в Екатеринбурге летом 2018 года прошли 4 матча чемпионата мира по футболу. Поболеть за команды приезжали более 100 тыс зарубежных туристов.