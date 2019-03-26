Водитель «Приоры», уезжавший от полицейских в Екатеринбурге, столкнулся с «Ауди»

20:36 | 27.03.2019

Фото: russian.rt.com

В Екатеринбурге произошло ДТП с участием «Приоры» и «Ауди». Водитель ВАЗа, предположительно, был в неадекватном состоянии.



Авария произошла во время погони полицейских за «Приорой», после того как водитель проигнорировал требование автоинспекторов об остановке. Машина врезалась в иномарку и отлетела на ограждение. У водителя не было документов, помимо этого в салоне автомобиля инспекторы обнаружили сверток, в котором, предположительно, были наркотики.



Отметим, что после ДТП четверых пассажиров автомобиля госпитализировали с различными травмами. В отношении водителя возбуждено два уголовных дела.