В Свердловской области в 2,5 раза увеличилось число миллиардеров

19:00 | 27.03.2019

Фото: pixabay.com

Доход более 1 млрд рублей в прошлом году задекларировали 18 жителей Свердловской области. Как отмечает заместитель руководителя регионального УФНС Лидия Исаева, этот показатель на 2,5% больше чем в предыдущую декларационную кампанию, когда миллиардеров было 8.



По словам Исаевой, 14 человек зарегистрированы в Екатеринбурге, остальные – на территории области. Самый высокий задекларированный доход составил 70 млрд рублей. Помимо этого, в области также возросло число лиц, чей доход составил более 1 млн рублей. Согласно документам НДФЛ, таких людей в Свердловской области 29 тыс человек.



Стоит отметить, что крупный доход, в основном, был получен вследствие ликвидации иностранных организаций, а также продажи доли в уставном капитале иностранных компаний.