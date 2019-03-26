75 км дорог в Екатеринбурге отремонтируют в 2019 году

18:43 | 27.03.2019

Фото: pixabay.com

В уральской столице и пригородах планируется отремонтировать около 75 км дорог в 2019 году, об этом сообщил начальник Уралуправтодора Алексей Борисов.



Как отметил Борисов, для ремонта дорог будет использовано около 839 тыс. кв. метров асфальтобетонного покрытия. Планируется, что к концу 2019 года в нормативном состоянии будет 66,2% дорог, относящихся к Екатеринбургу и его пригороду. К концу 2017 года в пригодном состоянии находились 52,9% дорог.



Отметим, ремонтные работы будут проводиться в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Помимо Свердловской области в проекте также участвуют ещё 82 российских региона.