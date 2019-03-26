В Екатеринбурге сформируют рабочую группу, которая займется созданием восьмого района

18:24 | 27.03.2019

Фото: primamedia.ru

В уральской столице будет сформирована специальная рабочая группа, которая будет заниматься созданием нового административного района города – Академического. Как отметили в пресс-службе мэрии, идею формирования нового района поддержал мэр города, Александр Высокинский.



Новый административный район должен появиться в Екатеринбурге к 300-летию, к 2023 году. Как отмечает глава города, создание восьмого района раскроет большой потенциал развития нашего мегаполиса, создаст новые точки роста и позволит более эффективно планировать создание социальной и жилой инфраструктуры.



Следует отметить, что по подсчетам экспертов, к 2023 году население Академического может вырасти до 120 тыс жителей. Сейчас там проживает 81 тыс человек.