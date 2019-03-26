В Екатеринбурге в рамках благотворительного проекта поддержат детей с онкологическими заболеваниями

17:42 | 27.03.2019

фото: Благотворительный фонд "Дети России"

Благотворительный фонд «Дети России» при участии Ельцин-Центра реализует социальный проект «Будущие МЫ». Он направлен на поддержку детей, которые больны онкологическими заболеваниями.



«Главная задача проекта – показать детям будущее, о котором они мечтают, – говорят организаторы проекта. – Будущее, в котором дети здоровы и занимаются любимым делом».







На несколько дней дети, проходящие лечение в Центре детской онкологии и гематологии в Екатеринбурге перевоплотились в учителей парикмахеров, поваров, пожарных, выезжали на базу МЧС и так далее, погрузившись в любимую профессию.



9 апреля в Ельцин-Центре будет презентована фотовыставка и фильм по итогам проекта.