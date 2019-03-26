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17:06 | 27.03.2019
Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
В Академическом маршрутка насмерть сбила пенсионера
Как сообщает отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, установлено, что автобус двигался на плановое техническое обслуживание, пассажиров в момент ДТП в салоне не было. Управлял транспортным средством 29-ти летний мужчина, На место происшествия для установления предварительных причин аварии выезжали руководители Госавтоинспекции города Екатеринбурга.
© «Вечерние Ведомости»
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