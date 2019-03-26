В Академическом маршрутка насмерть сбила пенсионера

17:06 | 27.03.2019

Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

В Екатеринбурге сегодня днем, 27 марта, в микрорайоне Академический автобус «ПАЗ», следующий по маршруту 014, сбил 61- летнего мужчину, который переходил проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу. В результате наезда пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия. По предварительным данным, мужчина переходил дорогу на запрещающий красный сигнал светофора.



Как сообщает отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, установлено, что автобус двигался на плановое техническое обслуживание, пассажиров в момент ДТП в салоне не было. Управлял транспортным средством 29-ти летний мужчина, На место происшествия для установления предварительных причин аварии выезжали руководители Госавтоинспекции города Екатеринбурга.