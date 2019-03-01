Серовский и Режевской тракты капитально отремонтируют в рамках нацпроекта

16:31 | 27.03.2019

В 2019 году 139 км свердловских дорог отремонтируют в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщает пресс-служба ФКУ «Уралуправтодор». В Свердловской области участниками нацпроекта стали две агломерации – Екатеринбургская и Нижнетагильская. В 2019 году в их границах в нормативное состояние приведут 112 км региональных и местных дорог. Еще отремонтируют 27 км региональных дорог, находящихся за пределами агломераций.



Всего в этом году в Екатеринбургской городской агломерации планируется отремонтировать 16 улиц областной столицы (28 км) и 11 региональных трасс (47 км). Среди значимых объектов – строительство транспортной развязки ЕКАД возле поселка Медный.



– В Екатеринбургской агломерации в 2019 году будут выполнены работы по приведению в нормативное состояние 75 километров региональных и местных дорог. Будет уложено порядка 839 тыс. кв. метров асфальтобетонного покрытия, – отметил Алексей Борисов, начальник ФКУ «Уралуправтодор».







В Нижнетагильской городской агломерации планируется отремонтировать трассу Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов (7 км) и 21 улицу в Нижнем Тагиле (30 км).



В рамках нацпроекта также будут ликвидированы опасные участки, где чаще всего происходят ДТП.



– В рамках национального проекта мы в этом году начнем строительство новой развязки на екатеринбургской кольцевой дороге, приступим к капитальным ремонтам Серовского и Режевского трактов, – говорит министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков. – В нормативное состояние приведут наиболее значимые участки дорог, играющие большую роль в транспортном сообщении между городами.