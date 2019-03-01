В Екатеринбурге начальника полицейского, задержанного за похищение человека, повысили в должности

15:58 | 27.03.2019

В УМВД России по Екатеринбургу состоялось крайне странное кадровое событие – на должность начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков назначен Александр Мухин, до последнего времени возглавляющий отдел уголовного розыска ОП №4. Подполковник был назначен спустя всего месяц после того, как его подчиненный, старший оперуполномоченный ОУР ОП №4 Анатолий Диордий был задержан оперативниками УФСБ России по Свердловской области по подозрению в похищении человека и покушении на получение взятки в особо крупном размере.



Об Александре Мухине известно, что ранее он также работал участковым уполномоченным, в частности, за ним была закреплена территория Академического микрорайона. Впоследствии Мухин перевелся в уголовный розыск, где занимал руководящие позиции, а в 2016 году был даже награжден Почетной грамотой Екатеринбургской городской думы за добросовестное исполнение служебных обязанностей и достижение высоких результатов в служебной деятельности.



До Александра Мухина временно исполняющим обязанности начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков являлся Максим Кудинов, ранее занимавший должность оперативника уголовного розыска в УМВД. Сразу после задержания Анатолия Диордия и еще двух екатеринбургских полицейских, мы сообщали, что Кудинову не удастся избавиться от приставки врио. В этом статусе он проработал с лета 2018 года, после того, как руководителя отдела Кирилла Гольтякова по неизвестной причине понизили в должности.