Новости дня
15:25 | 27.03.2019
За три недели на дорогах Свердловской области погибли 6 диких животных
Так, 11 марта на 1524 км Горьковской железой дороги (Красноуфимский район) машинистом поезда совершен наезд на самца лося. Животное погибло на месте происшествия. 12 марта на дороге между Богдановичем и селом Ильинское водителем неустановленного транспортного средства совершен наезд на кабана. Животное погибло на месте происшествия.
16 марта на 12 км автодороги Екатеринбург — Тюмень водителем неустановленного автомобиля совершен наезд на самца косули. Животное погибло на месте происшествия. В этот же день на 39 км автодороги Екатеринбург – Реж водителем «Ford Mondeo совершен наезд на самку лося. Автотранспортному средству был нанесен материальный ущерб.
19 марта на 118 км автодороги Екатеринбург – Реж — Алапаевск водителем неустановленного автомобиля совершен наезд на самку косули. 20 марта на 9 км автодороги р.п. Пышма – д. Нагибино водителем неустановленного транспортного средства совершен наезд на самца косули.
В каждом без исключения ДТП животное погибло на месте происшествия.
© «Вечерние Ведомости»
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