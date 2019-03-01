За три недели на дорогах Свердловской области погибли 6 диких животных

15:25 | 27.03.2019

За период с 1 по 20 марта в Свердловской области произошло 6 дорожно-транспортных происшествий с участием диких животных, сообщает региональный Департамент по охране, контролю и регулированию использования животного мира.



Так, 11 марта на 1524 км Горьковской железой дороги (Красноуфимский район) машинистом поезда совершен наезд на самца лося. Животное погибло на месте происшествия. 12 марта на дороге между Богдановичем и селом Ильинское водителем неустановленного транспортного средства совершен наезд на кабана. Животное погибло на месте происшествия.







16 марта на 12 км автодороги Екатеринбург — Тюмень водителем неустановленного автомобиля совершен наезд на самца косули. Животное погибло на месте происшествия. В этот же день на 39 км автодороги Екатеринбург – Реж водителем «Ford Mondeo совершен наезд на самку лося. Автотранспортному средству был нанесен материальный ущерб.



19 марта на 118 км автодороги Екатеринбург – Реж — Алапаевск водителем неустановленного автомобиля совершен наезд на самку косули. 20 марта на 9 км автодороги р.п. Пышма – д. Нагибино водителем неустановленного транспортного средства совершен наезд на самца косули.



В каждом без исключения ДТП животное погибло на месте происшествия.