Мэрия Екатеринбурга переносит транспортную реформу на неопределенный срок

15:11 | 27.03.2019

Транспортная реформа в Екатеринбурге, заключительный этап которой анонсировался на 1 июля 2019 года, сдвигается на неопределенный срок. Об этом заявил заместитель главы администрации города Алексей Бубнов.



«Нельзя вот так вот с бухты-барахты. Людей надо предупреждать, общественное обсуждение надо проводить, с депутатским корпусом надо общаться», - сообщил в ходе пресс-конференции чиновник мэрии.



Согласно транспортной реформе предлагалась отмена ряда маршрутов и оптимизация работы общественного транспорта, которую раскритиковали горожане. Теперь будет подготовлен новый вариант по улучшению транспортной составляющей в уральской столице.