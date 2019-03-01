В Нижнем Тагиле лжеминером торгового центра оказался ребёнок

14:57 | 27.03.2019

фото: ok.ru

Вечером 23 марта неизвестный сообщил о готовящемся взрыве в одном из торговых центром Нижнего Тагила. Из здания эвакуировали порядка 200 человек. К счастью, ничего опасного найдено не было.



Сейчас установлен предполагаемый лжеминер. Им оказался 9-летний мальчик. Полиции он пояснил, что звонок был шуткой.







«По словам мальчика, через мобильный телефон он зашел на сайт кинотеатра, расположенного в торговом центре, и случайно произошло телефонное соединение. Сначала он просто ничего не ответил, а при следующей попытке дозвона сказал ответившей женщине, что “здание заминировано”, не задумавшись о последствиях», — рассказали АН «Между строк» в пресс-группе МВД «Нижнетагильское».



По информации СМИ, собственник ТЦ собирается подать иск к родителям мальчика.