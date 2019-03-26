Евгений Куйвашев представит в Москве заявку на проведение Универсиады-2023

14:26 | 27.03.2019

фото: ekaterinburg.bezformata.com

Сегодня, 27 марта, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев находится с официальным визитом в Москве, где он примет участие в заседании Совета по развитию физической культуры и спорта, которое проведет президент России Владимир Путин. Мероприятие пройдет на площадке Олимпийского центра синхронного плавания Анастасии Давыдовой.



Участники заседания обсудят национальные цели и стратегические задачи развития физической культуры и спорта. Евгений Куйвашев, в частности, представит заявку Екатеринбурга на проведение XXXII Всемирной летней Универсиады в 2023 году.







«По предварительным данным, участниками Универсиады в Екатеринбурге могут стать представители 150 государств. Мы рассчитываем, что в Свердловскую область в период соревнований приедут более 200 тысяч человек из России и стран зарубежья. В программу соревнований Всемирной летней Универсиады 2023 года планируется включить 15 обязательных видов спорта. Также предлагаем провести соревнования по видам спорта, не входящим в обязательную программу, - по боксу и самбо. С учетом наших предложений при проведении в Екатеринбурге Универсиды-2023 на уральской земле будет разыграно 244 комплекта медалей», - отмечает глава региона.



Решение о месте проведения Универсиады будет принято в июле этого года.