Не смогли диагностировать аппендицит? В первоуральской больнице скончалась молодая женщина

13:58 | 27.03.2019

фото: vademec.ru

В Первоуральске в больнице скончалась 29-летняя Екатерина Ямщикова. Ее родственники считают, что причиной смерти стал неверно установленный диагноз. Как сообщает портал 66.ru, у женщины был острый аппендицит, однако в течение семи дней ее лечили от гинекологического заболевания. В итоге пациентка скончалась после операции.



Следственные органы проводят доследственную проверку по данным фактам.



«В ходе процессуальной проверки следствием СКР проводится комплекс мероприятий по установлению всех обстоятельств смерти женщины. В том числе, опрашиваются врачи и родственники умершей, анализируется соответствующая медицинская документация. Также в ходе проверки планируется провести судебную медицинскую экспертизу», - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.