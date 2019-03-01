Свердловские полицейские помогли получить российское гражданство русской семье из Узбекистана

13:39 | 27.03.2019

Фото предоставлено В.Н. Горелых

Сотрудники полиции из подразделения по вопросам миграции отдела полиции №11 УМВД по Екатеринбургу помогли русской семье переселенцев из Узбекистана. Родные сестры Татьяна и Аксана Собко, а также их мама Людмила Владимировна получили долгожданное гражданство России.



По данным начальника пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, родители Татьяны и Аксаны переехали в Узбекскую ССР еще во времена Советского Союза. В 2004 году они решили вернуться, чтобы вновь проживать вместе с близкими родственниками, говорить, и учить детей на родном языке. В качестве нового места жительства был выбран Первоуральск.







В течение многих лет семья жила и работала без пакета необходимых российских документов. Собко обратились в отдел по вопросам гражданства УВМ ГУ МВД России по Свердловской области, специалисты которого и нашли решение сложившийся ситуации.



«Мы обратились в посольство Узбекистана, и после более чем года ожидания решения властей республики, была оформлена утрата иностранного гражданства. В настоящее время работаем над приобретением гражданства РФ дочери Аксаны, которая родилась в 1995 году за границей. Благодаря проведенной работе ей уже оформлено разрешение на временное проживание лица без гражданства, принято заявление об участие в государственной программе по переселению соотечественников из-за рубежа», - рассказывает начальник отдела по вопросам гражданства УВМ ГУ МВД России по Свердловской области майор полиции Алена Третьякова.



На пути к приобретению гражданства и несовершеннолетний сын Татьяны Собко. Сейчас идет процедура восстановления свидетельства о рождении ребенка.

