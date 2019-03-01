Полиция разыскивает пропавшего в Волчанске пенсионера

12:57 | 27.03.2019

Полиция разыскивает пропавшего без вести жителя Волчанска – Владимира Николаевича Балуева 1949 года рождения. Вечером 22 марта он вышел из дома, с тех пор его местонахождение неизвестно.



Приметы разыскиваемого: рост около 170 см, худощавого телосложения, лицо овальное, волосы прямые темные короткие, глаза темные. Был одет в пятнистую болоньевую куртку сине-голубого цвета, серые зимние ботинки, черную вязаную шапку.



Телефоны для обращений: 8 (34383) 3-34-33, 3-40-79.