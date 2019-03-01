В Богдановичском районе свинокомплекс наказали за загрязнение почвы

12:45 | 27.03.2019

фото: sventameat.ru

В деятельности свинокомплекса «Уральского», расположенного в Богдановичском районе Свердловской области, выявлены нарушения природоохранного законодательства.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, свинокомплекс использует земли сельскохозяйственного назначения, размещая на них органические удобрения из отходов свиного навоза. По итогам проверки и исследования почвы установлено превышение предельно-допустимых концентраций цинка (в 1,06-2,46 раза).



В итоге прокуратура возбудила дела об административных правонарушениях. Юридическое лицо (АО «Свинокомплекс «Уральский») оштрафовано на 40 тысяч рублей, директор предприятия – на 10 тысяч.