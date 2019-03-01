Екатеринбургская епархия организует поездки по святым местам России

12:10 | 27.03.2019

фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии

В марте-апреле Екатеринбургская епархия организует Великопостные поездки по святым места Урала и России. Паломники смогут помолиться перед чудотворными иконами и приложиться к мощам подвижников православной веры.



Первое паломничество запланировано на 30-21 марта – это будет поездка в Верхотурье. Также в течение апреля желающие смогут посетить храмы Москвы, Тобольска, Кургана и других городов.