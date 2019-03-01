В Свердловской области стабилизировалась ситуация с заболеваемостью ОРВИ и гриппом

11:58 | 27.03.2019

фото: helpcase.ru

В Свердловской области постепенно снижается уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом. По данным Роспотребнадзора, за прошлую неделю в регионе зарегистрировано 25,5 тысячи случаев заболевания, что ниже уровня эпидпорога на 25 %. В Екатеринбурге ситуация так же стабилизировалась.



Напомним, что минувшей зимой в 41 муниципалитете Свердловской области эпидпорог по заболеваемости ОРВИ был превышен на 20% и более, из-за чего в некоторых населенных пунктах ввели ограничительные меры: в образовательные учреждения не пускали без справок о прививках, запретили массовые мероприятия.