Екатеринбуржца, до смерти избившего спавшего на скамейке человека, осудили на 12 лет

В Екатеринбурге к 12 годам в колонии строгого режима приговорен 22-летний местный житель Александр Мишин, до смерти избивший незнакомого человека.Установлено, что 23 сентября прошлого года молодой человек увидел на скамейке в парковой зоне на улице Пехотинцев спящего человека. Сначала обвиняемый потребовал от мужчины покинуть парк. Когда тот отказался, он стал наносить ему удары руками, ногами, а также деревянной палкой. От полученных травм пострадавший скончался.«В результате преступных действий пострадавшему причинены множественные гематомы верхних и нижних конечностей, туловища, ушибленные раны головы, перелом носа, нижней челюсти, отрыв мочки уха, полного перелома грудины, разрыва сердца. От полученных травм потерпевший скончался на месте преступления», - рассказали в пресс-службе свердловской прокуратуры.Погибшему было 60 лет. Отметим, что екатеринбуржец не признал вину. По его словам, в указанный период времени он просто проходил мимо. Тем не менее, следственным органам удалось собрать достаточную доказательственную базу: провести допросы свидетелей, назначить необходимые экспертизы, что позволило признать молодого человека виновным. Приговор пока не вступил в законную силу.