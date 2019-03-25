В Екатеринбурге стартовало первенство УрФО для юных боксёров

22:38 | 26.03.2019

Фото: ru.sputnik.kg

В уральской столице стартовало юношеское первенство УрФО по боксу. В соревнованиях примут участие юноши в возрасте 13-14 лет.



Всего будет разыграно 20 комплектов наград в разных весовых категориях. Побороться за награды смогут 240 юных спортсменов. Юные боксёры прибыли в Екатеринбург из Свердловской, Челябинской, Курганской и Тюменской областей, а также ХМАО и ЯНАО.



Следует отметить, что первенство УрФО по боксу имеет статус отборочных соревнований на чемпионат России по боксу. Юные уральцы, прошедшие отбор, будут представлять Уральский Округ в конце мая в Анапе. Победители всероссийских соревнований, в свою очередь, отправятся в сентябре в Грузию, чтобы отстаивать честь страны.