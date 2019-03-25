Екатеринбургская мэрия выделит более 95 миллионов рублей на замену светофоров

21:55 | 26.03.2019

Фото: udm.aif.ru

Мэрия Екатеринбурга потратит 95,5 млн рублей на массовую замену светофоров в городе, соответствующий документ опубликован на сайте госзакупок.



Работы по замене светофоров будут проводиться в 40 местах. Новые светофоры появятся на Малышева, Индустрии, Щербакова, Мира, Декабристов и на других улицах.



Отметим, работы по замене светофоров должны завершиться до 20 сентября.