Мэрия Екатеринбурга объявила конкурс на строительство трех школ и детсада на сумму 1,7 миллиарда рублей

21:47 | 26.03.2019

Администрация Екатеринбурга взялась за ликвидацию дефицита мест в городских школах. На сайте госзакупок объявлен аукцион на строительство трех школ и одного детского сада.



Так, на строительство нового корпуса на 600 мест средней общеобразовательной школы № 181 в микрорайоне Краснолесье (проблема нехватки школ здесь стоит особенно остро), мэрия готова потратить 590,5 миллионов рублей. Заказчиком выступает МКУ «Управление капитального строительства города Екатеринбурга». Срок окончания работ – не позднее 30 июня 2021 года. Дата проведения аукциона назначена на 15 апреля.







На строительство нового корпуса на 600 мест средней общеобразовательной школы №167 на ул. Фрезеровщиков, 84а на Эльмаше выделено 607,4 миллиона рублей. Срок окончания работ – не позднее 30 июня 2021 года.



Строительство пристроя на 400 мест к лицею №173 на улице Народной Воли,21 согласно сайту госзакупок обойдется бюджету максимум в 564,4 миллионов рублей (начальная максимальная цена). На строительство детского сада на 300 мест на улице Тенистой в микрорайоне Широкая Речка выделено 256,1 млн. руб. Срок окончания работ – не позднее 30 июня 2020 года.



Как ранее анонсировал заместитель главы Екатеринбурга по вопросам капитального строительства и землепользования Алексей Бирюлин, в 2019 год также будут определены подрядчики для строительства школы в квартале улиц Советской, Блюхера, Уральской, переулка Паркового на 550 мест, образовательного центра по улице Евгения Савкова, на Широкой Речке – всего на 1 075 мест: 875 из них – для школы, а 200 – для садика.