На Сортировке в Екатеринбурге над остановками появятся навесы

21:11 | 26.03.2019

Фото: omsk.sibnovosti.ru

В Екатеринбурге в районе Сортировка мэрия города собирается установить навесы над остановками, соответствующий документ опубликован на портале госзакупок.



На обновление остановок общественного транспорта, согласно документу, власти выделили 1 млн 440 тыс рублей. На Сортировке установят всего 4 автобусных и 3 трамвайных навеса.

Навесы будут установлены на трамвайных остановках «Школа им. Рахманинова» по ул. Технической и «Кишинёвская» по ул. Технической. Также навесы появятся на автобусных остановках «Таганский ряд» по ул. Технической, «Вокзальная» по ул. Стрелочников и «Автомагистральная» по ул. Бебеля.



Отметим, работы по обновлению остановок на Сортировке должны быть закончены до 30 июня 2019 года.