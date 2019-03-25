Екатеринбурженка отсудила 61 тысячу рублей из-за упавшего на машину шифера

19:25 | 26.03.2019

Фото: regnum.ru

В Екатеринбурге хозяйке поврежденного автомобиля выплатят 61,7 тысячи рублей. В мае 2018 года на машину с крыши дома упал шифер.



Изначально эксперты оценили ущерб в 45,5 тысячи рублей, однако женщина обратилась в Железнодорожный районный суд, чтобы возместить материальный ущерб, траты на эксперта, услуги юриста и госпошлину. Суд постановил выплатить екатеринбурженке 61,7 тысячи рублей.



Следует добавить, что после решения суда, управляющая компания «РЭМП Железнодорожного района» подала аппеляцию. Представители компании утверждали, что шифер упал из-за ветра, который в день происшествия достигал 25 метров в секунду, но в Уральском гидрометцентре такую информацию опровергли. В результате, Свердловский областной суд оставил решение первой инстанции без изменений.