В Екатеринбурге снимут художественный фильм с участием дочерей свердловских депутатов

17:46 | 26.03.2019

Съемки крупного международного проекта «Селфимания» - полнометражного художественного фильма, состоящий из семи комедийных и драматических историй, снятых режиссерами России, Италии, Австрии, Португалии, Испании пройдут в Екатеринбурге в мае этого года. Фильм расскажет о героях разных национальностей, возрастов, культур, социального статуса, объединенных общим синдромом современного общества - селфи.



В России съемки проекта пройдут в Москве (лето 2019 года) и Екатеринбурге (начало мая 2019 года). Уральская столица выбрана одним из мест съемок не случайно. Продюсеры и актеры фильма «Селфимания» в Екатеринбурге - Александр Златопольский и Наталья Цветкова, уроженцы Екатеринбурга, выпускники екатеринбургской юридической академии, оператор-постановщик съемок в Екатеринбурге – Олеся Савельева, дочь депутата Законодательного Собрания Свердловской области Валерия Савельева, окончившая Американский институт киноискусства, снимающая документальные и художественные фильмы по всему миру (в фильмографии девушки около 40 работ).



В рамках Каннского кинофестиваля в мае 2019 года пройдет презентация проекта и будет показан трейлер фильма.







Фильм выйдет в российский и мировой прокат (более 40 стран) уже в конце 2019 – начале 2020 года. Премьерные показы пройдут в Риме, Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде.



На эпизодические роли продюсеры рассматривают екатеринбуржцев. Например, уже известно, что в фильме будут задействованы Ксения и Алиса Вихаревы, дочери депутата Екатеринбургской городской думы Алексея Вихарева.



Других желающих сняться в кино жителей уральской столицы, тех, кто пришлет самые оригинальные селфи в любимом месте Екатеринбурга и отправит на почту: ekbfilm@mail.ru в срок до 1 апреля, организаторы готовы пригласить сыграть в «Селфимании» эпизодические роли.