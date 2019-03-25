Александр Высокинский учредил должность руководителя аппарата екатеринбургской администрации

18:46 | 26.03.2019

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский подписал постановление «Об утверждении перечня должностей муниципальной службы, учреждаемых в администрации города». Согласно документу, в уральской столице вновь появится должность руководителя аппарата администрации столицы Урала.



Следует напомнить, что эта должность была упразднена несколько лет назад. Депутаты думы Екатеринбурга предлагали Александру Высокинскому учредить её ещё в прошлом году, однако тогда мэр не стал этого делать.



Добавим, в постановлении мэр города также утвердил должность советника главы столицы Урала, помощника главы города и пресс-секретаря.