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18:46 | 26.03.2019
Фото: Департамент информационной политики Свердловской области
Александр Высокинский учредил должность руководителя аппарата екатеринбургской администрации
Следует напомнить, что эта должность была упразднена несколько лет назад. Депутаты думы Екатеринбурга предлагали Александру Высокинскому учредить её ещё в прошлом году, однако тогда мэр не стал этого делать.
Добавим, в постановлении мэр города также утвердил должность советника главы столицы Урала, помощника главы города и пресс-секретаря.
Валерия Руббо © «Вечерние Ведомости»
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