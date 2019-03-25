В Екатеринбурге впервые будет представлен уникальный комплекс разведки «Ирония»

18:25 | 26.03.2019

Пресс-служба ЦВО

В уральской столице на выставке вооружения в рамках Дня инноваций Центрального военного округа впервые представят уникальный многофункциональный комплекс разведки «Ирония», об этом рассказали в пресс-службе ЦВО.



«Ирония» уже поступила на вооружение подразделений разведки ЦВО. Оптико-электронный комплекс позволяет вести наблюдение за местностью на расстоянии до 10 километров. Такая возможность появилась благодаря внедрению систем связи компьютера, ретранслирующего сигнал с оптико-электронного прибора по закрытому радиоканалу.



Отметим, на Дне инноваций ЦВО в Екатеринбурге 5 и 6 апреля соберутся около 60 предприятий промышленности, которые будут представлять образцы военной продукции и другие разработки.