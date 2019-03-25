Новости дня
15:53 | 26.03.2019
В Кировграде 148 семей получат ключи от новых квартир
Здание пятисекционного жилого дома № 13 в 3 Микрорайоне Кировграда – бывший объект незавершенного строительства. Он был спроектирован в 1990 году, строительство началось в 1992-м, но в 1994-м оказалось приостановлено из-за отсутствия финансирования.
Стоит отметить, что это уже второй долгострой города, который введен в эксплуатацию за последние три года при поддержке Правительства Свердловской области и УГМК. Первый удалось достроить в 2016 году, к завершению строительства второго приступили в 2018 году, и уже через год, даже немного опережая первоначальный график, дом готов к заселению.
Поздравляю жителей Кировграда с этим значимым событием. Мы наконец-то завершили этот долгострой. Ждали долго, но построили быстро. И я хочу сказать за это спасибо Минстрою, УГМК, строителям и администрации округа», – обратился к новоселам Евгений Куйвашев.
«Главное, что с этим недостроем удалось разобраться. С ним было много проблем, но мы смогли все преодолеть. И сегодня, наконец, я вас всех могу поздравить с новосельем, потому что недострой это плохо, а прекрасные дома и жилье – это здорово», – поддержал главу области Андрей Козицын.
Как отметил глава Кировградского городского округа Александр Оськин, практически все крупные инвестиционные проекты на территории решаются совместно с правительством области и УГМК. В прошлом году сдали школу, и теперь все дети в Кировграде учатся в одну смену. Появилась замечательная ледовая арена. Открылось отделение самбо для ребят. За два последних года снесли и расселили 27 аварийных домов.
Сегодня, после сдачи этого дома, в округе полностью решаются жилищные проблемы детей-сирот, переселяются 35 семей из аварийных домов. Выделяются квартиры молодым специалистам – педагогам общеобразовательной школы, тренерам спортивных школ. Получат ключи от 23 новых квартир работники филиала «Производство полиметаллов» АО «Уралэлектромедь».
Отметим, что в ходе строительства по проекту достройки этого дома были восстановлены конструкции здания, его отдельные элементы, системы инженерного обеспечения, выполнено благоустройство территории. Стоимость строительства составила 222,8 млн рублей.
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
26.03.2019
22:38 | 26.03.2019
В Екатеринбурге стартовало первенство УрФО для юных боксёров
21:47 | 26.03.2019
Мэрия Екатеринбурга объявила конкурс на строительство трех школ и детсада на сумму 1,7 миллиарда рублей
21:11 | 26.03.2019
На Сортировке в Екатеринбурге над остановками появятся навесы
19:01 | 26.03.2019
Пермякам напоминают о необходимости подготовки пакета документов на получение сертификата в детский лагерь
19:01 | 26.03.2019
В Екатеринбурге провайдер выиграл суд у ТСЖ по делу о размещении сетей
18:46 | 26.03.2019
Александр Высокинский учредил должность руководителя аппарата екатеринбургской администрации
18:38 | 26.03.2019
В Чайковском началось строительство новой школы для 825 учащихся
17:46 | 26.03.2019
В Екатеринбурге снимут художественный фильм с участием дочерей свердловских депутатов
17:37 | 26.03.2019
Улицу Пролетарскую в Кургане перекроют из-за провала на проезжей части
17:30 | 26.03.2019
Пермский госуниверситет открывает 14 новых магистерских программ
17:22 | 26.03.2019
С 1 апреля на Среднем Урале стартуют массовые субботники
17:21 | 26.03.2019
В манеже «Пермь Великая» 30 марта состоится первый футбольный матч
17:17 | 26.03.2019
Пермские музыкальные школы получили 12 пианино от Минпрома РФ
16:16 | 26.03.2019
Уральцу грозит срок за нападение с ножом на полицейского
16:12 | 26.03.2019
Прокуратура Перми проведет горячую линию
15:53 | 26.03.2019
В Кировграде 148 семей получат ключи от новых квартир
15:16 | 26.03.2019
Пермский край получит более 106 млн рублей на повышение квалификации работников предприятий
14:48 | 26.03.2019
В Ревде бродячая собака напала на детей. Возбуждено уголовное дело
14:22 | 26.03.2019
В Свердловской области принят закон о Единой социальной карте
14:03 | 26.03.2019
«Т Плюс» подключила к теплу новый детский сад в Пермском крае
14:00 | 26.03.2019
В Нижнем Тагиле вынесли приговор организаторам незаконной миграции
13:58 | 26.03.2019
В пермском Театре-Театре обновят зрительный зал и фойе
13:47 | 26.03.2019
В Екатеринбурге состоялся Всероссийский форум молодых лидеров
13:36 | 26.03.2019
В Пермском политехе пройдет день открытых дверей
13:06 | 26.03.2019
В Екатеринбурге задержали лжеминера ТРЦ «Мегаполис»
12:59 | 26.03.2019
Муниципальный долг Кургана приближается к миллиарду