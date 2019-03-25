В Свердловской области принят закон о Единой социальной карте

14:22 | 26.03.2019

Сегодня, 26 марта, Законодательное Собрание Свердловской области приняло законопроект «О внесении изменений в отдельные законы Свердловской области в целях обеспечения возможности предоставления мер социальной поддержки с использованием Единой социальной карты».



Речь идет о внедрении Единой социальной карты. Цель ее создания – повышение доступности мер социальной поддержки. Предполагается, что на карту жители будут получать разнообразные социальные выплаты, в том числе пенсии, пособия, стипендии. Кроме того, с помощью карты можно будет оплачивать коммунальные услуги, проезд в общественном транспорте и даже покупки в магазинах.







«Важно понимать, что стоит задача не просто перевести получение всех региональных льгот на Единую социальную карту, это только первый шаг. На основе современных информационных технологий Единая социальная карта должна стать эффективным инструментом предоставления медицинских, социальных, транспортных услуг, инструментом участия в различных акциях торговых сетей, организаций социального обслуживания, какие традиционно проводятся в Свердловской области, к примеру, ко Дню пенсионера», - отметила председатель ЗакСО Людмила Бабушкина.



Напомним, что законопроект о Единой социальной карте был внесен на рассмотрение губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. Планируется, что изменения вступят в силу с 1 января 2021 года, но по личному заявлению карту можно будет получить уже в 2019 году.