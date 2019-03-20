В Екатеринбурге на Малышева в промежутке от Луначарского до Гагарина заменят канализацию

23:00 | 25.03.2019

Фото: vop.ru

МУП «Водоканал» решил поменять канализацию на улице Малышева. Длина новых труб составит почти километр, они будут проходить на участке Малышева от Луначарского до Гагарина. Как рассказали в пресс-службе предприятия, когда конкретно начнутся работы, — пока неизвестно, однако горожан предупредят о начале раскопок за две недели.



В настоящее время организация проводит на своём сайте тендер. Стоимость капитального ремонта коллектора составит 20,4 миллиона рублей.







«Речь идет о коллекторе длиной 770 метров. Бетонный коллектор был проложен в середине прошлого века с нарушением гидравлических режимов — запланированный диаметр коллектора 400 миллиметров, но при этом есть участки диаметром 250 миллиметров. Этот дисбаланс приводит к неэффективной работе — стоки, поступающие из домов на улице Мира, создают подпор на сетях на участке сети, расположенной от Восточной до Генеральской», — рассказали в «Водоканале».



Участок Малышева, под которым собираются менять трубы, входит в программу капитального ремонта дорог, поэтому на предприятии хотят успеть провести свои работы до начала дорожных.



На время замены труб планируется сужение участка на Малышева, но в «Водоканале» обещают, что оно будет кратковременным, так как будет применяться бестраншейный способ перекладки — из одного пилотного котлована в другой. О начале работ на предприятии сообщат за две недели.