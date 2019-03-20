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23:00 | 25.03.2019

Фото: vop.ru

В Екатеринбурге на Малышева в промежутке от Луначарского до Гагарина заменят канализацию

МУП «Водоканал» решил поменять канализацию на улице Малышева. Длина новых труб составит почти километр, они будут проходить на участке Малышева от Луначарского до Гагарина. Как рассказали в пресс-службе предприятия, когда конкретно начнутся работы, — пока неизвестно, однако горожан предупредят о начале раскопок за две недели.

В настоящее время организация проводит на своём сайте тендер. Стоимость капитального ремонта коллектора составит 20,4 миллиона рублей.



«Речь идет о коллекторе длиной 770 метров. Бетонный коллектор был проложен в середине прошлого века с нарушением гидравлических режимов — запланированный диаметр коллектора 400 миллиметров, но при этом есть участки диаметром 250 миллиметров. Этот дисбаланс приводит к неэффективной работе — стоки, поступающие из домов на улице Мира, создают подпор на сетях на участке сети, расположенной от Восточной до Генеральской», — рассказали в «Водоканале».

Участок Малышева, под которым собираются менять трубы, входит в программу капитального ремонта дорог, поэтому на предприятии хотят успеть провести свои работы до начала дорожных.

На время замены труб планируется сужение участка на Малышева, но в «Водоканале» обещают, что оно будет кратковременным, так как будет применяться бестраншейный способ перекладки — из одного пилотного котлована в другой. О начале работ на предприятии сообщат за две недели.

Диана Ковандо © «Вечерние Ведомости»

 


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