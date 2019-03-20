Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Борзота Интервью

Новости дня


 

21:27 | 25.03.2019

Фото: Царьград ТВ

Закрывать или нет?: руководитель администрации Владимира Путина проинспектирует работу Ельцин Центра в Екатеринбурге

Руководитель администрации президента РФ Антон Вайно в начале апреля приедет в Екатеринбург, чтобы проверить работу Ельцин Центра. За три года существования исторического и коммерческого парка это будет первое заседания попечительского совета. До этого все подобные встречи с участием руководства центра проходили в Москве, где живет и работает большинство членов совета.

Заседание, на котором обсудят большой отчет о работе Ельцин Центра, пройдет 9 апреля, прямо в стенах музея. Помимо, собственно, отчёта члены совета планируют обсудить систематическую критику центра, в том числе со стороны коммунистов, регулярно требующих закрыть Ельцин Центр.

Напомним, в попечительском совете Антон Вайно работает на правах председателя. Помимо него в совет входят бывший руководитель администрации президента в 1990 — 2003 годах Александр Волошин, вице-премьер России Сергей Приходько, гендиректор «Роснано» Анатолий Чубайс, министр обороны Сергей Шойгу, мэр Екатеринбурга, губернатор Свердловской области и другие чиновники.

Диана Ковандо © «Вечерние Ведомости»

 


Поделиться в соцсетях:

Версия для печати Код для вставки в блог


Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
25.03.2019

23:00 | 25.03.2019
В Екатеринбурге на Малышева в промежутке от Луначарского до Гагарина заменят канализацию

21:27 | 25.03.2019
Закрывать или нет?: руководитель администрации Владимира Путина проинспектирует работу Ельцин Центра в Екатеринбурге

20:45 | 25.03.2019
Микрорайон Академический в Екатеринбурге может стать федеральной площадкой для программы «Умный город»

20:24 | 25.03.2019
В Екатеринбурге на Уралмаше мужчина грозился взорвать себя и прохожих: правда или ложь?

19:56 | 25.03.2019
Организатор борделя в одном из спа-салонов Кургана ушла от уголовного наказания

19:22 | 25.03.2019
Губернатор Прикамья вручил Надежде Павловой знак «Заслуженный артист Российской Федерации»

19:10 | 25.03.2019
Игорь Комаров провел совещание по вопросам социально-экономического развития Республики Башкортостан

19:05 | 25.03.2019
Пермские студенты победили в игре «Что? Где? Когда?» Интеллектуальной олимпиады ПФО

18:22 | 25.03.2019
«Горьковка» приглашает на заседания клубов

18:03 | 25.03.2019
В Чайковском началось строительство новой школы для 825 учащихся

17:52 | 25.03.2019
Житель Зауралья напал с вилами на сотрудников полиции

17:48 | 25.03.2019
3 апреля начнется регистрация на «Тотальный диктант-2019»

17:10 | 25.03.2019
На Урале директора турфирмы, похитившую у клиентов 2 млн рублей, посадили на пять лет

16:52 | 25.03.2019
Пост вице-губернатора Зауралья по соцполитике получила директор профучилища

16:38 | 25.03.2019
«Мужики, оперативнее надо». Шумков раскритиковал чиновников за медленнное исполнение поручений

16:37 | 25.03.2019
На Кыштымском заводе выпустили миллионную тонну медной катанки

16:35 | 25.03.2019
В Нижнем Тагиле осудили группу наркосбытчиков

16:19 | 25.03.2019
В Пермский край съедутся юные математики со всей страны

16:02 | 25.03.2019
28 марта УФССП по Пермскому краю проведет прием граждан

16:01 | 25.03.2019
В Свердловской области обещают установить более 12 тысяч новых мусорных контейнеров

15:45 | 25.03.2019
С бизнесмена-застройщика Александра Фрибуса требуют более 600 миллионов рублей, угрожая банкротством

15:33 | 25.03.2019
Игорь Сапко вошел в группу контроля «Единой России» за исполнением нацпроектов в регионах

15:32 | 25.03.2019
Авторами кастинга для сериала «Мылодрама» в Екатеринбурге оказались мошенники

15:26 | 25.03.2019
Игорь Комаров провел совещание по празднованию 800-летия Нижнего Новгорода

15:15 | 25.03.2019
В свердловском полицейском главке назначили начальника штаба

15:03 | 25.03.2019
Алексей Текслер обсудил закон о квотах на выбросы с главой парламентского комитета по экологии

15:00 | 25.03.2019
Житель Ирбита обвиняется в жестоком убийстве двухлетней девочки

14:43 | 25.03.2019
Сити-менеджер Кургана Андрей Потапов поборется за мэрское кресло

14:34 | 25.03.2019
Во всех школах Пермского края организуют пункты сбора батареек

14:26 | 25.03.2019
Прокуратура Пермского края проведет прямую линию

14:22 | 25.03.2019
«Дело о коррупции» в полиции Сысерти дошло до суда

14:00 | 25.03.2019
Вину признал: в СКР рассказали о задержании екатеринбургского педофила

13:47 | 25.03.2019
Екатеринбург занял четвертое место в голосовании за культурную столицу России

13:32 | 25.03.2019
На руководство Каргапольского завода нефрасов завели уголовное дело

13:22 | 25.03.2019
В воскресенье Александр Высокинский снова лично проверит уборку города

12:36 | 25.03.2019
В Пермском крае определили лучшую «летающую» лыжницу в мире





Мы в соцсетях



Архив
«    Март      »  2019   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031


 