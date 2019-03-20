Закрывать или нет?: руководитель администрации Владимира Путина проинспектирует работу Ельцин Центра в Екатеринбурге

21:27 | 25.03.2019

Фото: Царьград ТВ

Руководитель администрации президента РФ Антон Вайно в начале апреля приедет в Екатеринбург, чтобы проверить работу Ельцин Центра. За три года существования исторического и коммерческого парка это будет первое заседания попечительского совета. До этого все подобные встречи с участием руководства центра проходили в Москве, где живет и работает большинство членов совета.



Заседание, на котором обсудят большой отчет о работе Ельцин Центра, пройдет 9 апреля, прямо в стенах музея. Помимо, собственно, отчёта члены совета планируют обсудить систематическую критику центра, в том числе со стороны коммунистов, регулярно требующих закрыть Ельцин Центр.



Напомним, в попечительском совете Антон Вайно работает на правах председателя. Помимо него в совет входят бывший руководитель администрации президента в 1990 — 2003 годах Александр Волошин, вице-премьер России Сергей Приходько, гендиректор «Роснано» Анатолий Чубайс, министр обороны Сергей Шойгу, мэр Екатеринбурга, губернатор Свердловской области и другие чиновники.