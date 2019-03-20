В Екатеринбурге на Уралмаше мужчина грозился взорвать себя и прохожих: правда или ложь?

20:24 | 25.03.2019

Фото: Е1

Совсем недавно в средствах массовой информации Екатеринбурга и Свердловской области появились тревожные сообщения о том, что на Уралмаше мужчина грозился взорвать себя и прохожих. Инцидент произошёл на пересечении улиц Уральских Рабочих и 40-летия Октября, для проведения спецоперации перекрёсток оцепили.



Изначально информация подавалась так, будто бы мужчина действительно хотел нанести увечья себе и прохожим, но сейчас в полиции журналистов успокаивают: всё на самом деле проще. Как рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых, сообщение о потенциально опасном предмете, похожем на ручную гранату Ф-1, в полицию действительно поступало. Вот только не об угрозе речь, а об обнаружении - 27-летний молодой человек сообщил, что нашёл гранату на улице по пути на работу.



«Поведение гражданина заслуживало бы подражания, если бы не одно „но“: то ли он опаздывал на работу, то ли не был знаком с правилами работы при обнаружении взрывчатых веществ, но он привез предмет с собой на Уралмаш (вероятно, в этом районе мужчина работал, – Прим. ред.) и только потом позвонил в полицию, чтобы рассказать о находке. А должен был сделать это сразу на месте обнаружения», — подчеркнул он.







После появления сообщения на место стянулись правоохранительные органы.



«Сыщики создали зону безопасности вокруг объекта, вызвали саперов. Те приехали, передали находку на исследование в экспертно-криминалистический центр регионального полицейского главка, где и будет установлено, представлял ли предмет какую-либо угрозу окружающим. Никакой эвакуации не было, на жителях микрорайона никак негативно не отразилось», — заявил полковник Горелых, добавив, что полицейские рассмотрят вопрос о возможном поощрении молодого человека, нашедшего «лимонку».



Горелых также подчеркнул, что распространяемая информация об исходивших от мужчины угрозах взрыва гранаты не соответствует действительности. «Это откровенная информационная утка. Ни себя, ни кого-либо другого мужчина взорвать не угрожал», — заявил он.