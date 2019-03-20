Авторами кастинга для сериала «Мылодрама» в Екатеринбурге оказались мошенники

15:32 | 25.03.2019

Как жить-то дальше? Кругом мошенники! Фото: irkutskmedia.ru

Телеканал «Пятница!» официально опроверг информацию об отборе актёров для участия в массовых сценах во время съёмок сериала «Мылодрама» в Екатеринбурге.



Информацию о проведении кастинга для подбора актёров в массовку — парней и девушек в возрасте от 16 до 30 лет и мужчин и женщин от 31 до 45 лет, с обещанием оплатить рабочие смены, и даже оплатить переработку, распространили мошенники. Об этом заявили представители телеканала.



«Это мошенничество. В настоящее время на территории Екатеринбурга и других городов России не проводятся съемки сериала «Мылодрама». «Пятница!» убедительно просит не поддаваться на уловки мошенников, проявлять бдительность и проверять информацию на сайте телеканала или писать на почту info@fridaу.ru для получения официальных данных, — заявили представители телеканала, добавив, что информация, полученная из других источников, может оказаться фейковой.