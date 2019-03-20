В свердловском полицейском главке назначили начальника штаба

15:15 | 25.03.2019

Фото: ОТВ

В ГУ МВД России по Свердловской области произошло новое кадровое назначение. На место начальника штаба регионального полицейского главка назначен полковник Станислав Каргаев, который сменил в должности Максима Балакина. Последний, по данным veved.ru, после службы в МВД нашел себе место в Росгвардии.



Станислав Каргаев – «штабист» со стажем. Около 10 лет назад он возглавлял отдел организации деятельности уполномоченных участковых милиции УВД по городу Нижний Тагил, после чего перевелся в Екатеринбург. Каргаев периодически занимал должность врио начальника штаба главка, впоследствии был назначен заместителем начальника полиции ГУ МВД России по Свердловской области.