Екатеринбург занял четвертое место в голосовании за культурную столицу России

13:47 | 25.03.2019

фото: placetravel.ru

Екатеринбург стал четвертым в голосовании за культурную столицу России. Первые три места заняли Санкт-Петербург, Казань и Ярославль соответственно.



Голосование, приуроченное ко Дню работника культуры, проводилось сервисом Tvil.ru в социальных сетях. Отметим, что северная столица победила с большим отрывом, набрав 74% голосов. За Екатеринбург проголосовало всего 3,5% участников. На пятом месте два города - Москва и Нижний Новгород.