В воскресенье Александр Высокинский снова лично проверит уборку города

13:22 | 25.03.2019

В ближайшее воскресенье, 31 марта, глава Екатеринбурга Александр Высокинский снова проведет общегородской объезд территории с целью проверки качества уборки. Накануне работу проконтролировал замглавы по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексей Бубнов. Он и доложил мэру о недочетах.



Отмечается, что выявлены недостатки при уборке дорог третьей и четвертой категории. Это улицы, которые не являются магистральными и по которым не ходит общественный транспорт. Здесь заместитель мэра, в частности, обнаружил снежный накат.



По итогам совещания Александр Высокинский поставил задачу устранить недостатки уборки до конца марта, прибрать мусор на месте растаявшего снега, очистить и расставить урны. Результаты этой работы мэр и проверит в воскресенье.