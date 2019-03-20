Выражаем соболезнования: скончался сын полпреда президента в УрФО Николая Цуканова

12:05 | 25.03.2019

фото: rugrad.eu

У полпреда президента в Уральском федеральном округе Николая Цуканова умер сын Юрий. Ему был всего 31 год. По данным СМИ, причиной смерти стало онкологическое заболевание.



Отметим, что Юрий Цуканов являлся директором спорткомплекса «Янтарный» в Калининграде. Недавно он уволился.



Редакция «Вечерних ведомостей» выражает соболезнования родным и близким Юрия Цуканова.