В Екатеринбурге перед судом предстанут серийные автоугонщики

11:52 | 25.03.2019

фото: newstracker.ru

В Екатеринбурге перед судом предстанут трое мужчин, обвиняемых в серии хищений автомобилей. По версии следствия, в период с ноября по декабрь 2017 года они угнали три машины марки «ГАЗель», две из них перегнали в соседний регион. Также на их счету несколько неудачных попыток автокраж: в том числе, они безуспешно пытались похитить две Toyota Camry и внедорожник Toyota Land Cruiser на территории Верх-Исетского района. Общий ущерб для пострадавших составил более 1,2 млн рублей.



Как рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга, подозреваемых задержали еще в декабре 2017 года. Наряд ДПС остановил автомобиль Mercedes на улице Восточной. На заднем сидении обнаружили специальное оборудование, предназначенное для хищения транспортных средств.



Один из задержанных – 27-летний житель Екатеринбурга – согласился сотрудничать со следствием. Сейчас уголовное дело в отношении него передано в суд. По делу в отношении еще двух предполагаемых автоугонщиков идет расследование.