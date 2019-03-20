В Свердловской области начали закрывать ледовые переправы

10:57 | 25.03.2019

фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

С потеплением в Свердловской области признаны небезопасными две ледовые переправы. Они находятся на реке Туре в Слободо-Туринском муниципальном районе - у села Усть-Ницинское и деревни Макуй. Обе переправы после осмотра сотрудниками государственной инспекции по маломерным судам закрыты.



«Сотрудники ГИМС совместно с представителями собственников ледовых переправ зачернили лед в местах заезда и установили знаки, запрещающие движение автотранспорта», - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.



Сейчас на Среднем Урале продолжают действовать 16 ледовых переправ. Их планируют закрыть в ближайшие дни.