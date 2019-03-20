Водителей предупреждают о тумане на трассе Екатеринбург – Тюмень

10:28 | 25.03.2019

фото: www.n71.ru

Утром в районе 204-го километра трассы Р-351 Екатеринбург – Тюмень, у поселка Троицкий, образовался туман, об этом сообщает пресс-служба ФКУ «Уралуправтодор». Автомобилистов просят планировать свой маршрут с учетом сложных условий видимости, быть внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и не совершать опасных маневров.



Сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах УрФО можно по телефону дежурно-диспетчерской службы 8-800-200-63-06.