Александр Высокинский посетил Мурманскую область

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский накануне посетил город Гаджиево Мурманской области. Там он поздравил с днем моряка-подводника военнослужащих подшефного атомохода «Екатеринбург» и подарил им книги, а также инвентарь для игры в хоккей.Отметим, что уральская столица взяла шефство над подводной лодкой «Екатеринбург» 20 лет назад. Также оказывается поддержка подлодке «Верхотурье». Для этого создан специальный благотворительный фонд.«Впереди у нас с моряками-североморцами много совместных проектов, которые мы обсудили. Например, летом планируем организовать здесь патриотический лагерь: дети пройдут курс молодого бойца. Сегодня подводные лодки «Верхотурье» и «Екатеринбург» являются одними из лучших на Северном флоте», – сказал Александр Высокинский.