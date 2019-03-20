Уралец заплатил алименты, чтобы не стать пешеходом

09:41 | 25.03.2019

фото: m.news.yandex.ru

37-летний житель Нижнего Тагила длительное время уклонялся от уплаты средств на содержание своей несовершеннолетней дочери, хотя должен был перечислять четвертую часть заработка. В итоге накопилась задолженность порядка 200 тысяч рублей.



Мужчина скрывался от приставов, и его объявили в розыск. Чтобы побудить отца к выплате алиментов, его ограничили в праве управления транспортным средством. Тогда, боясь стать пешеходом, тагильчанин погасил задолженность в полном объеме.



«196 тысяч рублей было перечислено на депозитный счет структурного подразделения. Скоро ребенок получит причитающееся ему материальное содержание от родителя», - отмечают в пресс-службе УФССП России по Свердловской области.