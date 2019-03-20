Вечером на Широкой Речке сгорел садовый дом

09:18 | 25.03.2019

фото: pathwayplanit.com

Накануне вечером произошел пожар в коллективном саду на улице Евгения Савкова в микрорайоне Широкая Речка в Екатеринбурге. По информации ГУ МЧС России по Свердловской области, горел один из садовых домов. Площадь пожара составила 30 кв.м.



«На площади 30 кв.м. сгорела кровля; повреждены: чердачное перекрытие и внутренняя отделка садового дома. В тушении пожара были задействованы три единицы техники, 12 человек личного состава», - сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.