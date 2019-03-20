Смертельное ДТП произошло сегодня на трассе Екатеринбург - Тюмень

Сегодня днём на 206 километре трассы Екатеринбург - Тюмень произошло лобовое столкновение Opel Corsa и «ГАЗель». В результате аварии женщина-водитель легковушки скончалась на месте. Водитель «ГАЗели» с травмами доставлен в больницу.По предварительной информации, Opel Corsa пересёк сплошную полосу и выехал на встречку, что и стало причиной столкновения, однако точные детали ДТП в настоящее время устанавливаются.От сильного удара «ГАЗель» перевернулась, легковушка осталась без крыши.