В Берёзовском разыскивают 24-летнего мужчину

16:28 | 24.03.2019

Фото: Поисковой отряд «Прорыв»

В минувшую пятницу, 22 марта, в Свердловской области в городе Берёзовский пропал 24-летний Коробков Игорь Петрович.



Приметы: рост - 175 сантиметров, худощавое телосложение, цвет волос - русые, зелёные глаза. Есть шрамы на шее.







На момент пропажи был одет в темно-синие брюки, темно-зелёную кофту, черную куртку с логотипом Nike, синюю жилетку, сапоги тёмно-болотного цвета и чёрную вязанную шапку.



Если вам известна информация о местонахождении Коробкова Игоря Петровича - сообщите об этом координатору поиска Владиславу («Танкист») +79655106901.



