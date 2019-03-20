На первенстве России в Москве юные уральские каратисты завоевали семь золотых медалей

14:37 | 24.03.2019

Фото: Федерация Киокушинкай Свердловской области

23 марта в Москве на первенстве России по киокушинкай карате среди юношей и девушек от 12-ти до 15-ти лет спортсмены из Свердловской области завоевали сразу семь золотых медалей. Всего в соревнованиях участвовали 334 спортсмена из 43 регионов России.



В первый же день восемь уральских спортсменов завоевали бронзовые медали в категории от 12-ти до 13-ти лет. В личном зачёте свердловчане получили шесть золотых наград. Лидирующую позицию заняла и ката-группа из трёх спортсменов - Константина Коротких, Кирилла Парчукова и Всеволода Васильева.



Сегодня пройдёт второй этап соревнований в категории от 14-ти до 16-ти лет. Участие примут 328 каратистов, в числе которых 28 свердловчан.